Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics : dans le vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics gagne près de 1% à Paris, porté par l'analyse d'Invest Securities qui a réitéré son opinion 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours qui passe de 11,7 à 14,6 euros, après la présentation des résultats de son étude de phase IIb QUORUM chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. 'Les résultats sont ressortis favorables chez les patients dits sévères pour ce qui concerne le critère principal de l'essai, mais également pour l'action positive (et unique) démontrée du firibastat sur la pression artérielle', résume l'analyste. Estimant ainsi que 'Firibastat devrait apaiser les coeurs des patients, mais aussi des investisseurs!', le bureau d'études a intégré ces éléments dans son modèle de valorisation pour la société de biotechnologies.

Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris +3.69%