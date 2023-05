Quantum Genomics creuse ses pertes après l'abandon de son produit firibastat

(AOF) - Quantum Genomics affiche une trésorerie disponible de 3,1 millions d'euros et 2,5 millions d'euros de crédit d'impôt recherche, ce qui lui permet d'engager « le redéploiement de son activité ». La biotech rappelle être « en discussions avancées » avec une société « dont les compétences sont complémentaires des siennes ». Les résultats de l'exercice reflètent l'arrêt du développement de firibastat dans le domaine de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque, conséquence de l'absence d'efficacité significative de ce produit contre placebo dans une étude de phase III.

" Nous avons pris le parti de la résilience et mettons tout en œuvre pour rebondir de façon rapide grâce à l'agilité que nous permet notre structure ", annonce Jean-Philippe Milon, Président Directeur Général de Quantum Genomics. " Aujourd'hui, nous sommes déterminés à nous réinventer pour créer de la valeur actionnariale à court terme ".

" Dès que nous avons eu connaissance des résultats, les équipes se sont mobilisées pour clôturer rapidement nos activités de recherche, restructurer la société et abaisser la structure de coûts fixes " ajoute-t-il, précisant que ces actions " avaient pour but de préserver au mieux (la) trésorerie afin de prendre un nouveau départ dans les meilleures conditions ".

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.