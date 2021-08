Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics : cotation suspendue ce vendredi information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre, à compter de l'ouverture du marché ce vendredi, alors qu'elle doit présenter à 10h30 les résultats de l'étude QUORUM, lors d'une session du congrès de l'ESC (European Society of Cardiology). La société biopharmaceutique annoncera les résultats de l'étude par le biais d'un communiqué de presse ce jour à 10h45. La reprise de cotation du titre interviendra le lundi 30 août à 9h00, après purge du carnet d'ordres.

Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris 0.00%