Quantum Genomics : annonce une augmentation de capital Cercle Finance • 02/12/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - QuantumGenomics annonce ce jour le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cette opération a pour objectif de structurer le capital de la Société, d'institutionnaliser son actionnariat et de sécuriser le financement des investissements nécessaires à la production industrielle du firibastat et au développement de combinaisons fixes, assure Quantum Genomics. Otium Capital s'est engagé de manière irrévocable à souscrire au Placement Privé à hauteur de 4 ME via sa holding B.A.D.21 à un prix maximum de 4,5 euros par action, devenant ainsi un nouvel actionnaire de référence au capital de Quantum Genomics. La Société a par ailleurs reçu d'autres engagements de souscription dans les mêmes conditions portant le montant global d'engagements de souscription reçus à 5.5 ME. 'Cette opération doit nous permettre de préparer les prochaines étapes de développement qui permettront à Quantum Genomics ou ses partenaires, d'être en mesure de proposer une gamme de produits adaptée aux besoins du plus grand nombre de patients', indique Fabrice Balavoine, vice-président R&D de Quantum Genomics.

Valeurs associées QUANTUM GENOMICS Euronext Paris -0.92%