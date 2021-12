Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quantum Genomics : accord exclusif avec Julphar information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 13:49









(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce la signature d'un accord exclusif de licence et de production avec Julphar, laboratoire basé aux Emirats Arabes Unis, pour commercialiser et produire son firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans la CEI et en Turquie. Julphar recevra les droits exclusifs de commercialisation et de production du firibastat pour ces zones géographiques. Disposant d'une structure industrielle de pointe, il sera également le fournisseur exclusif de Quantum Genomics pour ces régions. Quantum Genomics recevra des paiements initiaux et d'étapes qui pourront atteindre 20 millions de dollars ainsi que des royalties sur les ventes futures du firibastat. Julphar s'est aussi engagé à investir dans la société à hauteur de deux millions de dollars.

