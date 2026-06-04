Quantinuum, soutenue par Honeywell, devrait s'afficher en hausse lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture complète, ajout d'un graphique) par Prakhar Srivastava et Pritam Biswas

Les actions de Quantinuum QNT.O , soutenue par Honeywell, devaient ouvrir jeudi à 1,67% au-dessus de leur prix d'introduction en bourse lors de leur entrée au Nasdaq, ce qui confère à cette société spécialisée dans l'informatique quantique une valorisation potentielle d'environ 15,82 milliards de dollars.

Le titre s'échangeait en dernière cotation à 61 dollars, contre un prix d'introduction de 60 dollars.

Les avancées réalisées dans cette technologie en pleine expansion ont alimenté les paris selon lesquels les machines quantiques pourraient à terme surpasser les ordinateurs classiques pour certaines tâches complexes.

Toutefois, les investisseurs restent prudents quant à la capacité du secteur à générer des revenus commerciaux durables à court terme.

Le moral a également été soutenu après que le gouvernement américain a annoncé le mois dernier une initiative de 2 milliards de dollars visant à prendre des participations dans neuf entreprises de calcul quantique, dont un investissement prévu de 100 millions de dollars dans Quantinuum.

"L'argumentaire d'investissement repose sur le potentiel à long terme de l'informatique quantique et son rôle potentiel dans les futures infrastructures informatiques", a déclaré Kat Liu, analyste chez IPOX Schuster.

"Ce soutien est significatif car l'informatique quantique est de plus en plus considérée comme une technologie stratégique ayant des implications pour la sécurité nationale, l'intelligence artificielle (IA), les communications et l'informatique de pointe."

Le secteur a également suscité l'intérêt des investisseurs, car les systèmes d'IA de plus en plus sophistiqués et gourmands en ressources alimentent les attentes selon lesquelles la demande en ordinateurs quantiques pourrait finir par s'accélérer.

Les actions de son concurrent IonQ IONQ.N ont bondi d'environ 52% cette année, conférant à l'entreprise une valeur boursière d'environ 25,47 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Quantinuum, basée à Broomfield, dans le Colorado, a vendu 28 millions d’actions à 60 dollars chacune, soit un prix supérieur à la fourchette de 53 à 55 dollars par action initialement prévue. En début de semaine, la société avait porté le nombre d’actions mises en vente à 26,5 millions.

Cette introduction en bourse intervient alors que le marché américain des nouvelles cotations retrouve son élan, même si l'intérêt des investisseurs reste concentré sur les technologies et d'autres secteurs à forte croissance.

L'ADOPTION RENCONTRE ENCORE DES OBSTACLES

Fondée en 2021 à la suite de la fusion des activités d'informatique quantique de Honeywell HON.O et du spécialiste des logiciels Cambridge Quantum, Quantinuum développe des systèmes matériels et logiciels quantiques conçus pour résoudre des problèmes de calcul complexes.

"Quantinuum bénéficie également du soutien d’Honeywell et s’est diversifiée au-delà du matériel pour s’étendre aux logiciels, à la cybersécurité et aux applications de réseaux quantiques. L’adoption commerciale reste limitée, mais les investisseurs misent principalement sur les opportunités à long terme", a déclaré Mme Liu.

Honeywell détiendra environ 48,1% des droits de vote combinés de la société à l'issue de l'offre, a indiqué Quantinuum dans un document réglementaire.

Pourtant, le chiffre d'affaires commercial de Quantinuum reste très concentré.

L'institut de recherche japonais RIKEN représentait environ 60% du chiffre d'affaires de la société en 2025, ce qui souligne la dépendance persistante du secteur vis-à-vis des dépenses publiques et de recherche.

Edward Best, associé chez Willkie Farr & Gallagher, a déclaré que les investisseurs devraient surveiller si la société élargit sa base de clients et augmente le nombre et la valeur de ses contrats commerciaux au fil du temps.

Le secteur continue également de faire face à des coûts de développement élevés, à la complexité technologique et à un calendrier incertain pour une adoption commerciale à grande échelle.

J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les principaux chefs de file de l'opération.