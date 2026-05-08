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Quantinuum, filiale de Honeywell, rend publique sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 22:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Quantinuum, la filiale spécialisée dans l'informatique quantique du géant industriel Honeywell HON.O , a rendu public vendredi son dossier en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis.

La société, basée à Broomfield, dans le Colorado, prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre.

J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file actifs de l'opération.

Quantinuum sera cotée au Nasdaq sous le symbole « QNT ».

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HONEYWELL INTL
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