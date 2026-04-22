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Quantinuum, filiale de Honeywell, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honeywell HON.O a déclaré mercredi que sa société d'informatique quantique, Quantinuum, avait déposé confidentiellement des documents en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis.

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