Quantinuum, filiale de Honeywell, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Honeywell HON.O a déclaré mercredi que sa société d'informatique quantique, Quantinuum, avait déposé confidentiellement des documents en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis.