Quand le télétravail se développe grâce à la grève des transports

Pour anticiper la grève dans les transports en commun liée à la mobilisation contre la réforme des retraites, beaucoup d'entreprises ont recours au télétravail.

(Photo d'illustration) ( AFP / ISSOUF SANOGO )

Dix lignes de métro fermées à la RATP, plus de 90% des trains SNCF supprimés, des centaines de vols annulés, des lignes de bus à l'arrêt en région... Les transports sont très fortement perturbés ce jeudi 5 décembre par les appels à la grève contre la réforme des retraites.

Pour anticiper les déplacement difficiles, voire impossibles, de leurs salariés, certaines entreprises ont décidé d'avoir recours au télétravail ou à divers aménagements pour poursuivre leur activité.

"Des salariés pourraient être en difficultés pour rejoindre leur lieu de travail, mais nous facilitons le télétravail, aussi bien à domicile que dans d'autres sites de l'entreprise", expliquait-on à Orange en début de semaine, qui devait équiper ses salariés pour assurer la continuité du service téléphonique.

À la Société générale aussi, "les capacités de télétravail ont été renforcées de telle sorte que davantage de collaborateurs n'ayant pas de solution de transport alternative ou exerçant une activité critique puissent travailler depuis leur domicile". Selon Patrick Barbe, du gestionnaire d'actifs Neuberger Berman, "dans toutes les boîtes de gestion il y a maintenant la possibilité de travailler là où on se trouve. On a des connexions à distance sécurisées qui passent par des liaisons haut débit".

Près de 25% des entreprises pratiquent le télétravail

Plus généralement "la tendance de fond est au développement massif du télétravail en France", constate Vincent Binetruy, directeur France du Top Employers Institute. "Aujourd'hui au niveau national, ce sont à peu près 25% des entreprises qui pratiquent le télétravail", d'après cet organisme de certification de bonnes pratiques en ressources humaines.

Depuis la dernière réforme du Code du travail, à l'automne 2017, "il n'est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour permettre à un salarié de télétravailler", rappelle le ministère du Travail sur son site internet (travail-emploi.gouv.fr). Et en l'absence de texte dans l'entreprise précisant les conditions du télétravail, il suffit d'un "simple accord", par écrit (courrier, courriel) ou même oralement, entre le salarié et son employeur pour pouvoir télétravailler, souligne le ministère.

Les conditions de passage en télétravail peuvent être déterminées dans l'entreprise par un accord collectif, négocié avec les représentants du personnel. Autre option possible: l'employeur établit lui-même une charte fixant ces règles, "après avis du comité social et économique" (CSE), s'il y en a un dans l'entreprise (c'est-à-dire celles d'au moins 11 salariés).

Des réticences

Mais le travail à distance a ses limites, d'abord liées au type d'activité. La production nécessitant des équipements autres qu'un ordinateur et une ligne à haut débit en sont a priori exclues. Les services à la personne aussi. " Un chantier ne se fera pas par internet, le pain ne va pas se pétrir sans boulanger", souligne à l'AFP François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

D'autre part, les employeurs ont encore souvent des réticences vis-à-vis du télétravail, explique M. Binetruy. Un "frein qui est réel, ce sont les changements de comportement" , car "on ne travaille pas de la même façon à distance que quand on est côte à côte", selon cet expert. Il cite les visioconférences pour lesquelles ceux qui n'en n'ont pas l'habitude ont parfois du mal à ne pas parler tous en même temps.

Un autre obstacle, "c'est que quand on est à distance, on ne peut pas contrôler que le collaborateur travaille", constate encore M. Binetruy, qui plaide pour que les employeurs fassent confiance à leurs salariés, car cela apporte "une productivité généralement meilleure".

Selon une étude de la Dares, la direction des statistiques du ministère du Travail, publiée le mois dernier, le télétravail était pratiqué par 11% des cadres au moins un jour par semaine en 2017. Si ces derniers bénéficient de davantage de souplesse dans leur travail et d'une baisse de leur temps de trajet, ils ont "tendance à pratiquer des horaires de travail plus longs et atypiques" lorsqu'ils sont en télétravail, soulignait la Dares.