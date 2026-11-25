Des calendriers de l'Avent, le 23 novembre 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

Des géants de la cosmétique aux jouets, en passant par les chocolats de luxe, le thé, le CBD ou le saucisson, le calendrier de l'Avent, dont les achats explosent depuis 2021, est devenu un rituel de consommation à part entière, qui fait commencer Noël au 1er décembre.

Le calendrier de l'Avent naît pourtant aux antipodes de cette débauche commerciale, dans l'Allemagne luthérienne du XIXe siècle. La tradition protestante voulait que l'on distribue des images pieuses aux enfants chaque matin de décembre pour les faire patienter jusqu'au 25 décembre.

L'image pieuse a cédé la place aux petites fenêtres à ouvrir, puis aux friandises dans les années 1950.

Désormais, les ventes de ce type de calendriers pour enfants, dont Kinder détient plus de 60 % des volumes et que l'on trouve dans les rayons des supermarchés, sont en baisse.

"Le marché du calendrier de chocolat va mal", selon Circana, le panéliste spécialiste de la grande consommation.

Il est en repli de 10,6 %, soit 1,4 million de calendriers vendus en moins l'année dernière, plombée par la hausse du prix du cacao, mais aussi par "la canicule et l'attention à l'alimentation saine", explique à l'AFP Juliette Favre, chargée d'études.

En revanche, ses cousins dérivés prospèrent. Dans la parfumerie et les grands magasins, leurs ventes augmentent de 30 % en un an, une hausse imputée par Circana au "plaisir des clients à tester des produits en étant satisfaits du rapport qualité-prix".

L'année dernière, l'institut de sondages YouGov a établi qu'un Français majeur sur deux envisageait de s'en acheter un ou d'en offrir, avec un pic de 73 % d'intention d'achat chez les 25-34 ans.

"Le calendrier de l'Avent distille l'une des composantes les plus puissantes et souvent les plus sous-estimées du bonheur : l'anticipation", écrit Paul Dolan, professeur de sciences comportementales à la London School of Economics (LSE) et auteur à succès, dans sa newsletter sur Substack.

"Avoir hâte de Noël peut vous procurer plus de plaisir que le jour de Noël lui-même", ajoute-t-il.

Scénario

Un calendrier de l'Avent Ladurée à Paris, le 17 septembre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Chez Ladurée, la pyramide, sans macarons mais pleine de friandises, est un "travail d'orfèvre, conçu comme un menu dégustation, avec un rythme, chaque douceur contraste avec celle de la veille et prépare celle du lendemain", explique à l'AFP Mélanie Carron, directrice générale.

La marque de cosmétiques Blissim, spécialiste du format "découverte" (plus grand qu'un échantillon) à travers des box, fait la promesse forte d'être "remboursé dès la 4e case".

Tout est bien orchestré : le calendrier s'ouvre sur "une première case qui donne envie", puis alterne temps forts et temps plus calmes, détaille pour l'AFP sa directrice marketing, Tessa Bicard.

Les marques interrogées par l'AFP assurent toutes s'y retrouver. La chaîne de produits cosmétiques Sephora vend un calendrier "toutes les 18 secondes" dans le monde, son best-seller de la période, indique Sylvia Tournery, présidente de Sephora Collection.

Dans le métro parisien, l'enseigne d'accessoires intimes Passage du Désir affiche son "calendrier de l'Avent des grand.es", qui vise "les trentenaires sans enfants", avec des jeux de rôle à deux pour "sortir de sa routine".

Ses ventes ont été multipliées par cinq depuis 2021, malgré un "palier lié à la baisse du pouvoir d'achat des Français", selon son fondateur, Patrick Pruvot.

Calendrier de l'après

"Au-delà du cadeau saisonnier, le calendrier constitue un outil de découverte et de recrutement potentiel", résume Hadrien Descamps, chef de marque chez Monin, qui décline 24 mini-bouteilles de sirop.

Mais le pari marketing peut aussi tourner à la catastrophe.

Skims, la marque de lingerie cofondée par Kim Kardashian, a dû retirer ce mois-ci son calendrier de babioles, jugé digne "d'un bazar à tout à 1 euro" par les internautes. Chanel avait été la risée de TikTok en 2021 avec un calendrier à 825 dollars au contenu jugé "bon marché".

Circana observe par ailleurs que les consommateurs attendent de plus en plus le dernier moment : le pic des ventes tombe le samedi qui précède le premier décembre et, plus étrangement, les achats se poursuivent après l'ouverture de la première case... et même jusqu'au 31 janvier, avec l'apparition de la mode du "calendrier de l'après".