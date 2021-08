Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm : Veoneer prêt à engager des discussions information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 14:07









(CercleFinance.com) - Veoneer a déclaré dimanche qu'il prévoyait d'engager des discussions avec Qualcomm après que ce dernier a lancé la semaine passée une contre-offre sur le spécialiste suédois de la sécurité automobile. Le géant américain des technologies sans fil a annoncé jeudi son intention de lancer une offre publique d'achat sur Veoneer à un prix de 37 dollars par action, contre 31,25 dollars pour l'offre précédente libellée par Magna. Dans son communiqué, Veoneer précise toutefois que l'accord de rapprochement qu'il a conclu avec Magna reste d'actualité. Pour information, le groupe de Stockholm devrait verser s'acquitter d'une indemnité de 110 millions de dollars s'il devait rompre ses fiançailles avec Magna. Le cours de Bourse de Veoneer s'est envolé de plus de 81% depuis le début de l'année. Sa capitalisation boursière ressort désormais à plus de 4,3 milliards de dollars.

Valeurs associées QUALCOMM NASDAQ 0.00%