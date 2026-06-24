 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qualcomm va racheter la start-up spécialisée dans l'IA Modular pour un montant de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 3, 4 et 6)

Qualcomm QCOM.O a annoncé mercredi son intention d’acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Modular dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à près de 4 milliards de dollars, alors que le fabricant de puces cherche à se diversifier au-delà de son activité principale dans le domaine des smartphones.

Le rachat de Modular place Qualcomm en concurrence directe avec CUDA, la plateforme logicielle qui a contribué à asseoir la domination de Nvidia NVDA.O en matière d’IA en fidélisant des millions de développeurs aux puces de cette entreprise évaluée à 5 000 milliards de dollars.

Dans le cadre de cette opération, Qualcomm prévoit d'émettre jusqu'à 19,2 millions d'actions ordinaires au profit des actionnaires de Modular.

La transaction est évaluée à environ 3,92 milliards de dollars, selon un calcul de Reuters basé sur le dernier cours de clôture de l’action Qualcomm.

Qualcomm cherche à renforcer sa présence sur le marché des centres de données alors que la demande en IA générative explose, et cible déjà ce marché avec des processeurs pour centres de données et d’autres puces d’IA dont les livraisons sont prévues d’ici la fin de l’année.

Les logiciels de Modular sont principalement utilisés pour exécuter, ou “inférer”, des modèles d’IA, un marché qui s’est imposé comme le dernier champ de bataille des fabricants de puces, alors que Nvidia cherche à repousser les concurrents qui commercialisent des puces sur mesure développées pour un usage interne.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NVIDIA
200,0400 USD NASDAQ -4,13%
QUALCOMM
204,1300 USD NASDAQ -8,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,98 +8,54%
CAC 40
8 376,01 +0,42%
Pétrole Brent
74,64 -3,06%
STELLANTIS
5,183 -1,71%
FDJ UNITED
21,6 -2,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank