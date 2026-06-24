Qualcomm va racheter la start-up spécialisée dans l'IA Modular pour un montant de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 3, 4 et 6)

Qualcomm QCOM.O a annoncé mercredi son intention d’acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Modular dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à près de 4 milliards de dollars, alors que le fabricant de puces cherche à se diversifier au-delà de son activité principale dans le domaine des smartphones.

Le rachat de Modular place Qualcomm en concurrence directe avec CUDA, la plateforme logicielle qui a contribué à asseoir la domination de Nvidia NVDA.O en matière d’IA en fidélisant des millions de développeurs aux puces de cette entreprise évaluée à 5 000 milliards de dollars.

Dans le cadre de cette opération, Qualcomm prévoit d'émettre jusqu'à 19,2 millions d'actions ordinaires au profit des actionnaires de Modular.

La transaction est évaluée à environ 3,92 milliards de dollars, selon un calcul de Reuters basé sur le dernier cours de clôture de l’action Qualcomm.

Qualcomm cherche à renforcer sa présence sur le marché des centres de données alors que la demande en IA générative explose, et cible déjà ce marché avec des processeurs pour centres de données et d’autres puces d’IA dont les livraisons sont prévues d’ici la fin de l’année.

Les logiciels de Modular sont principalement utilisés pour exécuter, ou “inférer”, des modèles d’IA, un marché qui s’est imposé comme le dernier champ de bataille des fabricants de puces, alors que Nvidia cherche à repousser les concurrents qui commercialisent des puces sur mesure développées pour un usage interne.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année.