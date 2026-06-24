Qualcomm va racheter la start-up Modular, spécialisée dans l'IA, pour 4 milliards de dollars afin de renforcer son offre de logiciels d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 10 et 11)

Qualcomm QCOM.O a annoncé mercredi son intention d’acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Modular dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à près de 4 milliards de dollars, ce qui lui permettra d’accéder à un logiciel capable d’exécuter des modèles d’IA sur différents processeurs sans avoir à écrire de code pour chacun d’entre eux.

L'acquisition de Modular place Qualcomm en concurrence directe avec CUDA, la plateforme logicielle qui a contribué à asseoir la domination de Nvidia NVDA.O en matière d’IA en fidélisant des millions de développeurs aux puces de cette entreprise évaluée à 5 000 milliards de dollars.

Dans le cadre de cette opération, Qualcomm prévoit d'émettre jusqu'à 19,2 millions d'actions ordinaires au profit des actionnaires de Modular.

La transaction est évaluée à 3,92 milliards de dollars, selon un calcul de Reuters basé sur le dernier cours de clôture de Qualcomm.

Qualcomm cherche à renforcer sa présence sur le marché des centres de données alors que la demande en IA générative explose, et cible déjà ce marché avec des processeurs pour centres de données et d’autres puces d’IA dont les livraisons sont prévues d’ici la fin de l’année.

Le logiciel de Modular est principalement utilisé pour exécuter, ou "inférer", des modèles d’IA, un marché qui s’est imposé comme le dernier champ de bataille des fabricants de puces, alors que Nvidia cherche à repousser les concurrents qui commercialisent des puces sur mesure développées pour un usage interne.

La start-up s’est positionnée comme une couche logicielle neutre pour le calcul IA, prenant en charge les puces de Nvidia, d’AMD et d’autres fournisseurs.

"Nous pensons que l’avenir appartient aux plateformes horizontales, conviviales pour les développeurs, capables de fonctionner dans divers environnements informatiques et offrant aux clients un véritable choix quant à la manière et au lieu de déploiement de l’IA", a déclaré Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm.

Cette opération, dont la finalisation est prévue au second semestre de cette année, intervient alors que Qualcomm s’implante davantage sur les marchés de l’IA et des centres de données afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des puces pour smartphones, qui génèrent l’essentiel de son chiffre d’affaires.

Dans le cadre de ses efforts de diversification, le fabricant de puces pour smartphones est également en pourparlers en vue d’acquérir la start-up spécialisée dans les puces d’IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars, a rapporté The Information la semaine dernière.