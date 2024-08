Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: va élargir sa gamme pour plus de capacité d'IA information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Qualcomm annonce élargir sa gamme de PC Copilot+ équipés de la série Snapdragon X, en collaboration avec des OEM mondiaux, dans le but d'offrir 'des performances et des capacités d'IA avancées à un plus grand nombre d'utilisateurs'.



Le dirigeant de Qualcomm, Cristiano Amon, tiendra une conférence de presse avant l'IFA Berlin 2024 pour expliquer comment Qualcomm Technologies élargit la série Snapdragon X, leader de l'industrie, en apportant 'des performances puissantes, une efficacité accrue et des capacités d'IA à un plus grand nombre d'utilisateurs avec les PC Copilot+'.





Valeurs associées QUALCOMM 173,34 USD NASDAQ +3,70%