Qualcomm : une acquisition dans la reconnaissance gestuelle

(CercleFinance.com) - Qualcomm a conclu l'acquisition de Clay Air, une start-up française spécialisée dans les technologies de reconnaissance gestuelle et de suivi de la main. Le rachat de ce spécialiste de l'intelligence artificielle est censé permettre au fabricant de puces américain de renforcer sa technologie 'XR', dédiée aux applications de casques de réalité virtuelle. Fondé en 2015, Clay Air est installé à Paris, Bordeaux, Los Angeles et Shanghai et a déjà signé plusieurs contrats avec de grands groupes industriels de la trempe de Lenovo, Bose, Renault ou Faurecia. Le rapprochement de Qualcomm et Clay Air, qui collaboraient déjà ensemble, a été officialisé par Corum Group, un cabinet de conseil en fusions-acquisitions (M&A) très présent dans le secteur de la technologie.

Valeurs associées QUALCOMM NASDAQ -0.96%