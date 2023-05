Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm: trimestre en ligne, mais prévisions décevantes information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - Qualcomm a publié hier soir des résultats trimestriels en ligne avec les attentes, mais ses perspectives - jugées prudentes par les analystes - faisaient chuter son cours de Bourse ce jeudi à New York.



Pour son deuxième trimestre fiscal clos le 26 mars, le concepteur de puces pour les communications mobiles dit avoir dégagé un bénéfice net en baisse de 42% à 1,7 milliard de dollars.



Hors exceptionnels, son bénéfice par action s'est établi à 2,15 dollars, un chiffre globalement conforme aux attentes du marché.



Son chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 17% pour ressortir à 9,27 milliards de dollars dans un environnement qualifié de 'difficile' par le groupe basé à San Diego.



Invoquant tout à la fois les 'vents contraires' au niveau macroéconomique, le repli des livraisons de smartphones et une tendance au déstockage chez ses clients, le groupe californien a déclaré prévoir un BPA compris entre 1,70 et 1,90 dollar pour son troisième trimestre, alors que les analystes de Canaccord Genuity visaient un profit de 1,96 dollar par titre.



A 10h45 (heure de New York), le titre lâchait 6,6% dans le sillage de ces prévisions décevantes, signant ainsi la plus forte baisse de l'indice Nasdaq 100.





Valeurs associées QUALCOMM NASDAQ -5.28%