Qualcomm: souligne les promesses des ondes millimétriques information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 14:42

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom, Ericsson et Qualcomm présentent des technologies de double connectivité autonome 5G à ondes millimétriques.



Les connexions à ondes millimétriques (mmWave) 5G peuvent offrir une capacité extrême, un débit ultra-élevé et une faible latence, assure Ericsson qui ajoute que ce potentiel de performance fait de la 5G mmWave ' une solution optimale pour les cas d'utilisation avec des exigences de débit massives '.



' Les tests de bout en bout ont prouvé que la technologie pour des débits de données ultra-élevés en liaison descendante et montante avec une qualité de service garantie est disponible et donne des résultats supérieurs', ajoute Sylvain Gendron, vice-président et directeur de la technologie et de l'information au sein de l'unité client mondial Deutsche Telekom chez Ericsson.