Qualcomm: rachat des technologies 4G IoT du français Sequans

(CercleFinance.com) - Qualcomm a annoncé vendredi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition des activités du français Sequans dans le domaine des technologies 4G liées à l'Internet des objets (IoT).



Dans un communiqué, le concepteur américain de puces sans fil explique que la transaction va lui permettre de renforcer son portefeuille de connectivité à faible consommation et ultra-fiable requise pour les applications industrielles.



L'opération doit également à consolider son positionnement de leader sur le segment de la transformation numérique s'opérant 'à la périphérie' (at the edge).



Sequans, un fabricant de puces cellulaires IoT basé à Paris, précise de son côté qu'il conservera ses produits IoT liés à la 5G.



Coté à la Bourse de New York, son titre s'envolait de plus de 150% vendredi matin en cotations avant-Bourse.



Les termes financiers du rachat n'ont pas été précisés.





