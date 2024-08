Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: prolonge son partenariat avec Manchester United information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies annonce la prolongation de son contrat de sponsoring avec Manchester United sur les maillots du clubs jusqu'en 2029.



Cette extension fait suite aux lancements records des maillots domicile, extérieur et troisième maillot pour la saison 2024/25, qui arborent pour la première fois la marque Snapdragon de Qualcomm.



Le contenu lié à ces maillots a généré plus de 2 milliards d'impressions numériques.



Qualcomm a également introduit une expérience en réalité augmentée pour les fans, accessible via le logo Snapdragon sur les maillots.



De plus, un logo Snapdragon apparaîtra au dos des maillots pour certains matchs tout au long de la saison.





