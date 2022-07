Qualcomm: projet pour mettre la 5G en orbite information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 13:18

(CercleFinance.com) - Ericsson, Thales et Qualcomm déclarent qu'ils prévoient d'amener la 5G au-delà de la surface de la Terre, à travers un réseau de satellites en orbite autour de la Terre, pour permettre d'assurer une couverture mondiale complète de la 5G.



Après avoir mené des recherches détaillées individuellement, comprenant de nombreuses études et simulations, ils prévoient d'entrer dans une phase de test et de validation axée sur les cas d'usage des smartphones en matière de réseaux 5G non terrestres (5G NTN).



Les avantages de la connectivité 5G via des satellites en orbite terrestre basse devraient inclure la couverture dans des zones géographiques extrêmes ou des lieux reculés à travers les mers, les océans et d'autres endroits où la couverture terrestre est absente.



Une telle connectivité généralisée renforcerait les capacités de service d'itinérance des abonnés équipés de smartphones 5G et permettrait une connectivité globale pour les cas d'usage 5G dans les secteurs du transport, de l'énergie et de la santé.