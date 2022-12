Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm: pénalisé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le titre Qualcomm évolue sans grand changement lundi à la Bourse de New York, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de Wells Fargo.



A 11h15 (heure locale), l'action du spécialiste des puces mobiles grignote à peine 0,1%, alors que l'indice Nasdaq avance au même moment de 0,3%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Wells Fargo déclare s'attendre à ce que les valeurs liées au marché des smartphones sous-performent le secteur des semi-conducteurs dans son ensemble en raison de l'absence de croissance sur le marché, une tendance exacerbée selon lui par le contexte économique morose.



Le bureau d'études maintient son objectif de cours de 105 dollars.



Le titre Qualcomm a perdu plus de 35% depuis le début de l'année, contre un repli de 29% pour l'indice Nasdaq Composite.





