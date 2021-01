Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm : nouveau CEO pour le milieu de l'année Cercle Finance • 05/01/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Qualcomm annonce que son conseil d'administration a choisi à l'unanimité Cristiano Amon comme prochain directeur général (CEO), à compter du 30 juin 2021, succédant à Steve Mollenkopf qui a informé le conseil de sa décision de prendre sa retraite. Cristiano Amon travaille chez Qualcomm depuis 1995, et est actuellement responsable de l'activité semi-conducteurs. CEO depuis mars 2014, Steve Mollenkopf restera après son départ, conseiller stratégique auprès de la société pendant un certain temps.

