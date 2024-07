Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: Manchester United choisit Snapdragon comme sponsor information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Manchester United a annoncé lundi que la marque de processeurs Snapdragon deviendrait le sponsor principal devant apparaître sur ses maillots lors de la saison 2024/2025.



Le club de football anglais explique avoir pris cette décision dans le cadre du partenariat conclu avec le groupe américain de technologies mobiles Qualcomm, propriétaire des puces Snapdragon qui équipent smartphones, PC et même véhicules de nouvelle génération.



Le logo ornera aussi les deuxième et troisième maillots de l'équipe, portés à l'extérieur.



Le lancement des nouveaux maillots a été officialisé aujourd'hui à l'occasion de la diffusion d'une vidéo mettant en scène Eric Cantona, l'une des légendes des 'Red Devils'.



Ils seront officiellement étrennés lors d'un tournoi de pré-saison disputé le 31 juillet au stade Snapdragon de San Diego, auquel participera également le Bétis de Séville.



La marque américaine remplacera Team Viewer, l'éditeur de logiciels allemand qui s'affichait jusqu'ici sur le maillot de Manchester United.





