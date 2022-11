Qualcomm : les objectifs ressortent nettement sous les attentes

(AOF) - Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a présenté des perspectives défavorables. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression de 3% à 2,87 milliards de dollars, soit 2,54 dollars par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 3,13 dollars, en ligne avec le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 22% à 11,396 milliards de dollars, conformément aux attentes du marché.

Sur le trimestre en cours, Qualcomm cible un bénéfice par action ajusté entre 2,25 et 2,45 dollars set des ventes ajustées entre 9,2 et 10 milliards de dollars. Wall Street anticipe 3,40 dollars par action et 12 milliards de dollars de revenus.

" La détérioration rapide de la demande et le desserrement des contraintes d'approvisionnement dans l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs ont entraîné une hausse des stocks dans les canaux de distribution. En raison de ces niveaux élevés, nos principaux clients réduisent actuellement leurs stocks, ce qui a un impact négatif d'environ (0,80 $) sur le point médian de nos prévisions de bénéfice par action pour le premier trimestre de l'exercice 2023 ", a commenté Qualcomm.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.