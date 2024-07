Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: lancement d'une nouvelle plateforme mobile 5G information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 16:37









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies annonce aujourd'hui la plateforme mobile 'Snapdragon 4s Gen 2', conçue pour rendre la 5G plus accessible et fiable.



Cette nouvelle plateforme illustre l'engagement de Qualcomm à piloter la transition mondiale du 4G vers le 5G afin d'autonomiser les communautés et les industries.



La 'Snapdragon 4s Gen 2' est également dotée de nombreuses améliorations, notamment des performances robustes du CPU pour une productivité sans faille, un navIC double bande pour une meilleure précision de positionnement, un audio amélioré par l'IA, ainsi que des expériences de divertissement comme des jeux fluides et un streaming vidéo puissant.





Valeurs associées QUALCOMM 173,86 USD NASDAQ -2,68%