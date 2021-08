Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm : lancement d'une contre-une offre sur Veoneer information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Qualcomm a annoncé jeudi le lancement d'une contre-offre sur le spécialiste suédois de la sécurité automobile Veoneer au prix de 37 dollars par action, contre 31,25 dollars pour celle de Magna. Le géant des technologies sans fil explique qu'une telle opération s'inscrirait parfaitement dans sa stratégie de croissance et de diversification. Le groupe de San Diego fait valoir qu'il se développe rapidement dans le secteur de l'automobile, où il affiche actuellement un carnet de commandes de l'ordre de 10 milliards de dollars. Dans son communiqué, Qualcomm précise qu'il compte financer l'offre, entièrement libellée en cash, en utilisant sa trésorerie disponible. Pour rappel, Magna et Veoneer ont annoncé à la fin du mois dernier leur intention de fusionner afin de donner naissance à un géant mondial des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), L'offre de 31,25 dollars l'action dévoilée par Magna faisait déjà apparaitre une prime de 57% par rapport au cours de Bourse de Veoneer. Celle de Qualcomm vient encore ajouter une prime de 18%.

Valeurs associées QUALCOMM NASDAQ -1.39%