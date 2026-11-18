Qualcomm Technologies et Cirrascale Cloud Services annoncent la mise à disposition de Qualcomm Dragonfly AI200, une solution de nouvelle génération spécialement conçue pour l'inférence en intelligence artificielle (IA) à l'échelle des baies de serveurs.

"Alors que l'IA générative passe de la phase de développement des modèles à celle de leur déploiement à grande échelle, les performances d'inférence, la consommation énergétique et les coûts deviennent des enjeux majeurs pour les fournisseurs de services cloud et les entreprises", souligne Qualcomm.

Pour répondre à ces défis, la solution Qualcomm Dragonfly AI200 associe une capacité de mémoire élevée, des performances à l'échelle des baies de serveurs et une architecture logicielle optimisée pour l'inférence.

Conçue pour les grands modèles de langage, les modèles multimodaux et d'autres applications d'IA, elle vise à offrir des performances élevées par dollar dépensé et par watt consommé, tout en réduisant le coût total de possession.

Dans le cadre de cette collaboration, Cirrascale met à la disposition de certains clients un environnement cloud dédié à l'IA, leur permettant d'évaluer et de valider Qualcomm Dragonfly AI200 à partir de leurs propres modèles et charges de travail.

Qualcomm Technologies et Cirrascale envisagent de poursuivre leur collaboration dans le cadre de la feuille de route pluriannuelle de Qualcomm consacrée aux solutions d'inférence d'IA pour les centres de données.