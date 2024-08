Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: lance la chipset mobile Snapdragon 7s Gen 3 information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 12:47









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies annonce le lancement de la chipset mobile Snapdragon 7s Gen 3, qui vise à apporter des capacités améliorées sur un smartphone, dont l'IA générative, à un plus grand nombre d'utilisateurs.



La plateforme inclut des fonctionnalités de jeu mobile avancées et des outils de capture vidéo professionnels.



Elle sera d'abord adoptée par Xiaomi, avec un premier appareil prévu le mois prochain.



Qualcomm affirme que cette plateforme témoigne de son engagement à offrir 'des expériences mobiles de qualité à tous les niveaux de prix'.





Valeurs associées QUALCOMM 172,11 USD NASDAQ -1,23%