Qualcomm : hausse de 75% du bénéfice net au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 75% en comparaison annuelle à près de 2,92 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2020-21, soit 2,55 dollars par action. Toujours en données non GAAP, le groupe californien de technologies sans fils a vu son profit opérationnel augmenter de 76% à 3,28 milliards de dollars, pour des revenus trimestriels en hausse de 43% à 9,32 milliards. Ainsi sur l'exercice écoulé, Qualcomm a réalisé un BPA plus que doublé (+104%) à 8,54 dollars, pour des revenus en croissance de 55% à 33,5 milliards. Pour le trimestre en cours, il vise des fourchettes-cibles respectives de 2,90-3,10 dollars et de 10-10,8 milliards.

Valeurs associées QUALCOMM NASDAQ +2.40%