QUALCOMM frappé par la pénurie de semi-conducteurs

(AOF) - Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm est attendu en nette baisse à Wall Street, pénalisé par une production insuffisante dans le secteur des semi-conducteurs. "La pénurie dans l'industrie des semi-conducteurs est généralisée", a averti le nouveau directeur général Cristiano Amon. Comme de nombreux acteurs du secteur, Qualcomm fait sous-traiter sa production de puces à des sociétés comme le groupe taïwanais, TSMC. Mais ces dernières ont été surpris par la vigueur de la reprise de la demande après l'impact initiallement négatif du Covid-19.

Au premier trimestre, clos fin décembre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression de 165% à 2,455 milliards de dollars, soit 2,12 dollars par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 2,17 dollars, soit 8 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 62% à 8,235 milliards de dollars, ressortant légèrement au dessous des attentes du marché de 8,25 milliards.

Sur le trimestre en cours, Qualcomm cible un bénéfice par action ajusté entre 1,55 et 1,75 dollars et des ventes ajustées entre 7,2 et 8 milliards de dollars. Wall Street anticipe 1,57 dollar par action et 7,1 milliards de dollars de revenus.

Les investisseurs s'attendaient à ce que le groupe dépassent nettement les prévisions officielles des analystes.

Ericsson, revitalisé par la 5G

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.