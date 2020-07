Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm : fourchette cible de BPA dépassée au 3e trimestre Cercle Finance • 30/07/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) stable à 982 millions de dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20, soit un BPA en progression de 8% à 86 cents, dépassant la borne haute de sa fourchette cible (60-80 cents). Toujours en données non GAAP, le groupe californien de technologies sans fils a vu son profit opérationnel se maintenir à son niveau d'il y a un an 1,1 milliard de dollars, pour des revenus là aussi atones à 4,89 milliards. Pour son dernier trimestre 2019-20, Qualcomm anticipe un BPA ajusté compris entre 1,05 et 1,25 dollar et des revenus entre 5,5 et 6,3 milliards, prévision qui exclut un montant d'environ 1,8 milliard lié à l'accord conclu en juillet avec Huawei.

Valeurs associées QUALCOMM NASDAQ 0.00%