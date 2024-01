Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: fonctions étendues pour le directeur financier information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - Qualcomm a annoncé mardi que son directeur financier, Akash Palkhiwala, allait dorénavant également endosser le rôle de directeur opérationnel, en plus de ses responsabilités actuelles.



Cité dans un communiqué, Cristiano Amon, le directeur général du spécialiste américain des technologies mobiles, explique que son collaborateur a joué un rôle 'clé' dans la récente exécution de la stratégie du groupe.



Artisan de l'entrée sur de nouveaux marchés, le cadre dirigeant est bien positionné pour aider l'entreprise à capter de nouvelles opportunités de croissance, estime-t-il.



Palkhiwala avait été nommé directeur financier de Qualcomm en 2019 après s'être longtemps occupé des finances chez QCT, la filiale de semi-conducteurs de l'entreprise californienne.



Diplômé en ingénierie mécanique en Inde et titulaire d'un MBA de l'Université du Maryland, il avait rejoint l'entreprise en 2001.





