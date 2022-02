Qualcomm fait mieux qu'attendu

(AOF) - Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a présenté des résultats plus solides qu'anticipé et des perspectives favorables. Au premier trimestre, clos fin décembre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression de 38% à 3,4 milliards de dollars, soit 2,98 dollars par action. Il a été soutenu par la forte demande pour les smartphones 5G. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 3,23 dollar, soit 23 cents de mieux que le consensus.

Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 30% à 10,705 milliards de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché de 10,4 milliards.

Sur le trimestre en cours, Qualcomm cible un bénéfice par action ajusté entre 2,80 et 3 dollars set des ventes ajustées entre 10,2 et 11 milliards de dollars. Wall Street anticipe 2,80 dollars par action et 9,59milliards de dollars de revenus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.