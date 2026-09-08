Qualcomm et Amazon concluent un accord de 4 milliards de dollars portant sur la fabrication de puces sur mesure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 2; ajout de détails aux paragraphes 1, 3 et 4)

Qualcomm QCOM.O a annoncé mardi avoir émis un bon de souscription à l'intention d'Amazon

AMZN.O , lui donnant le droit d'acquérir une participation d'environ 4 milliards de dollars, dans le cadre d'une collaboration visant à développer des puces sur mesure pour les centres de données d'intelligence artificielle.

L'action du fabricant de puces basé à San Diego, en Californie, a progressé de plus de 7% en début de séance. Le titre a reculé d'environ 1 % cette année, le rebond observé en août n'ayant compensé que partiellement les pertes importantes provoquées par une baisse de la demande de smartphones.

Ce bon de souscription permet à Amazon d’acheter des actions Qualcomm au prix unitaire de 161,26 dollars et est lié à un volume d’affaires pouvant atteindre 60 milliards de dollars dans le cadre de cet accord, selon un document réglementaire.

Les deux entreprises travailleront ensemble sur des puces destinées à l’inférence en IA, un marché en forte croissance axé sur l’exécution de modèles d’IA entraînés, qui est devenu un terrain de bataille clé entre les fabricants de semi-conducteurs.

Qualcomm et Amazon développeront également des technologies de connectivité optique à haut débit, notamment des solutions pouvant atteindre 1,6 térabits par seconde, afin de répondre aux besoins croissants en bande passante des centres de données dédiés à l’IA.

Dans le cadre de ce partenariat, Qualcomm prévoit d’étendre son utilisation des services et de l’infrastructure d’intelligence artificielle d’AWS pour les tâches de conception de puces, dans le but de raccourcir les cycles de développement.