QUALCOMM dépasse les attentes au premier trimestre

(AOF) - Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm devrait progresser à Wall Street à la faveur de résultats supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, clos fin mars, le groupe a enregistré un bénéfice net en recul de 29% à 468 millions de dollars, soit 41 cents par action. Il a été pénalisé par des charges pour dépréciations à hauteur de 265 millions de dollars (21 cents par titre) dues au Covid-19.Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 88 cents, soit 9 cents de mieux que le consensus Refinitiv.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% à 5,22 milliards de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché de 5,03 milliards.

Au troisième trimestre, Qualcomm anticipe un revenu compris entre 4,4 et 5,2 milliards de et un bénéfice par action ajusté entre 60 et 80 cents. Le marché vise respectivement 78 cents par action et 4,89 milliards de dollars.

Le groupe technologique a par ailleurs confirmé sa prévision de 175 à 225 millions de smartphones commercialisés en 2020, mais a retiré ses estimations pour l'ensemble du marché.

