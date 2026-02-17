Qualcomm déclare que les poursuites engagées au Royaume-Uni au sujet des redevances sur les puces pour smartphones seront retirées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 4, et de détails supplémentaires sur l'accord aux paragraphes 5 et 7)

Qualcomm QCOM.O a déclaré mardi qu'une plainte déposée à Londres pour abus de position dominante visant à forcer Apple et Samsung à payer des redevances exagérées allait être retirée.

L'association britannique de consommateurs Which? avait porté plainte au nom d'environ 29 millions de personnes ayant acheté des iPhones AAPL.O ou des appareils Samsung 005930.KS depuis 2015.

Which? avait déclaré que les consommateurs avaient droit à une compensation pouvant aller jusqu'à 480 millions de livres (652,03 millions de dollars), en faisant valoir lors d'un procès l'année dernière que Qualcomm obligeait Apple et Samsung à payer des redevances excessives même si ses puces n'étaient pas utilisées dans un appareil dans le cadre d'une politique mondiale dite "pas de licence, pas de puces".

Qualcomm a toutefois déclaré que l'action en justice dénaturait l'exigence qu'elle impose depuis longtemps aux fabricants d'obtenir une licence pour ses brevets essentiels standard avant d'acheter des puces.

Avant que le Competition Appeal Tribunal ne puisse se prononcer à l'issue du procès de l'année dernière, Which? a déclaré dans un communiqué qu'il demanderait le retrait de l'affaire après être parvenu à un accord en vertu duquel Qualcomm n'effectuerait aucun paiement à la classe des demandeurs.

Which? a déclaré avoir conclu que les pratiques de Qualcomm "n'enfreignaient pas les lois sur la concurrence, n'entraînaient pas une augmentation des redevances et ne conduisaient pas à une augmentation des prix payés par les consommateurs pour leurs téléphones portables".

Un porte-parole de Qualcomm a déclaré: "Cette reconnaissance par le représentant de la classe, à l'issue d'un procès sur le fond, réaffirme ce que les tribunaux américains ont toujours affirmé: Les pratiques de Qualcomm en matière de licences sont légales et ne nuisent pas à la concurrence."

(1 $ = 0,7362 livres)