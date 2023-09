Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm: contrat dans les puces mobiles avec Apple information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 14:38









(CercleFinance.com) - Qualcomm Technologies a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec Apple en vue de la fourniture au groupe technologique de puces mobiles pour ses iPhones à sortir lors des exercices 2024, 2025 et 2026.



Le fabricant américain de processeurs pour smartphones a indiqué ce matin qu'il fournirait à Apple sa plateforme mobile Snapdragon 5G modem et RF, sans dévoiler davantage de détails.



Le groupe de San Diego (Californie) fournissait déjà des modems à Apple, mais le spécialiste américain des puces avait déclaré s'attendre à ce que le fabricant de l'iPhone fasse moins appel à lui depuis que ce dernier avait fait l'acquisition, fin 2019, des activités modem d'Intel.



Sur l'exercice 2022, Qualcomm a généré plus de 10% de son chiffres d'affaires auprès d'Apple et Samsung.



L'action Qualcomm, qui a perdu environ 3% de sa valeur depuis le début de l'année contre un gain de 31% pour le Nasdaq, était attendue en hausse de 5% lundi matin à l'ouverture de Wall Street.





