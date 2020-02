Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Qualcomm : consensus battu au 1er trimestre Cercle Finance • 06/02/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en baisse de 21% en comparaison annuelle à 1,15 milliard de dollars au titre de son premier trimestre 2019-20, soit 99 cents par action, un BPA dépassant néanmoins de 14 cents le consensus. Toujours en données non GAAP, le groupe californien de technologies sans fils a vu son profit opérationnel s'accroitre de 28% à 1,33 milliard de dollars, pour des revenus en progression de 5% à 5,06 milliards. Voyant 'un point d'inflexion significatif' alors qu'il 'commence à toucher les fruits du lancement de la 5G', Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 80 et 95 cents, ainsi que des revenus entre 4,9 et 5,7 milliards pour le trimestre en cours.

