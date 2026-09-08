Qualcomm conclut un accord sur des puces d'IA avec Amazon et lui accorde le droit d'acheter pour environ 4 milliards de dollars d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un bon de souscription accordé par Qualcomm à Amazon lui permet d'acheter pour environ 4 milliards de dollars d'actions Qualcomm au prix de 161,26 dollars par action

* L'accord porte sur des puces sur mesure destinées à l'inférence IA et à la connectivité optique pouvant atteindre 1,6 térabits par seconde

* Ce partenariat renforce la stratégie de Qualcomm visant à s'étendre au-delà des smartphones, alors que les revenus liés aux modems Apple sont en baisse

(Mise à jour des cours boursiers, ajout d'un graphique, de détails et de contexte)

Qualcomm QCOM.O a conclu mardi un accord avec Amazon AMZN.O pour le développement de puces sur mesure destinées aux centres de données d'IA, lui accordant le droit d'acquérir environ 4 milliards de dollars d'actions en échange de 60 milliards de dollars de contrats avec le fabricant de puces.

Dans le cadre de cet accord, Qualcomm a accordé à Amazon un bon de souscription qui pourrait lui permettre d’acquérir jusqu’à 4 milliards de dollars de ses actions au cours de la prochaine décennie. Ce bon de souscription est lié aux accords commerciaux conclus entre les deux entreprises au cours de cette période.

L’action de Qualcomm, dont le siège se trouve à San Diego, en Californie, a progressé de plus de 7 % en début de séance. Le titre a reculé d’environ 1 % cette année, jusqu’à la dernière clôture, le rebond observé en août n’ayant que partiellement compensé les pertes importantes provoquées par une baisse de la demande de smartphones.

Selon un document réglementaire, ce bon de souscription permet à Amazon d’acheter des actions Qualcomm au prix fixe de 161,26 dollars chacune.

De tels accords se généralisent dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA, ce qui soulève des interrogations chez certains investisseurs quant à l’imbrication croissante des relations financières, les fabricants de puces proposant des incitations sous forme d’actions liées à de futures commandes.

Cet accord est le dernier signe en date que les efforts de Qualcomm pour se diversifier au-delà de son cœur de métier, les smartphones, portent leurs fruits, alors que l’entreprise est confrontée à la perte éventuelle de son activité de modems au profit d’Apple AAPL.O .

Qualcomm a passé l’année écoulée à promouvoir ses puces sur mesure et d’autres technologies de centres de données auprès des fournisseurs de cloud computing à la recherche d’alternatives aux NVDA.O processeurs d’IA dominants de Nvidia, Amazon venant désormais grossir les rangs d’une clientèle de plus en plus nombreuse qui soutient cette réorientation.

Ce partenariat intervient quelques semaines après que Marvell Technology a conclu un accord similaire portant sur des puces d’IA sur mesure avec Google (Alphabet)

GOOGL.O , accordant au géant technologique le droit d’acquérir une participation d’une valeur pouvant atteindre 12,2 milliards de dollars.

Dans le cadre de l’accord conclu mardi, Qualcomm et Amazon travailleront ensemble sur des puces destinées à l’inférence IA, un marché en pleine expansion axé sur l’exécution de modèles d’IA entraînés, qui est devenu un terrain d’affrontement clé entre les entreprises de semi-conducteurs.

Les deux entreprises développeront également des technologies de connectivité optique à haut débit, notamment des solutions pouvant atteindre 1,6 térabits par seconde, afin de répondre aux besoins croissants en bande passante des centres de données dédiés à l’IA.

Dans le cadre de ce partenariat, Qualcomm prévoit d’étendre son utilisation des services et de l’infrastructure AWS pour les tâches de conception de puces, dans le but de raccourcir les cycles de développement.

En juin, Qualcomm a annoncé avoir conclu des accords avec Microsoft MSFT.O et Meta META.O en tant que clients pour ses nouvelles puces destinées aux centres de données, et prévoit de générer du chiffre d’affaires grâce à deux clients hyperscale de puces sur mesure avant la fin de l’année. Les ventes de puces pour centres de données devraient atteindre 15 milliards de dollars d’ici 2029.