Qualcomm conclut un accord avec Amazon portant sur des puces d'IA et se voit accorder le droit d'acquérir environ 4 milliards de dollars d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une option d'achat accordée à Amazon lui permet d'acquérir environ 4 milliards de dollars d'actions Qualcomm au prix de 161,26 dollars par action

* L'accord porte sur des puces sur mesure destinées à l'inférence IA et à la connectivité optique, avec un débit pouvant atteindre 1,6 térabits par seconde

* Ce partenariat renforce la stratégie de Qualcomm visant à s’étendre au-delà des smartphones, alors que les revenus liés aux modems d’Apple sont en baisse

(Rédaction entièrement remaniée, avec ajout de détails, de contexte et de commentaires d'analystes)

par Anhata Rooprai

Qualcomm QCOM.O a annoncé mardi qu’Amazon pourrait acheter jusqu’à 60 milliards de dollars de ses puces pour centres de données IA et de produits connexes dans le cadre d’un partenariat à long terme, renforçant ainsi les efforts du fabricant de puces pour devenir un fournisseur majeur d’infrastructures d’IA.

Cet accord met également en évidence les liens financiers de plus en plus étroits dans le secteur en plein essor de l’IA: selon un document réglementaire, Qualcomm accorde en effet à Amazon des bons de souscription d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars, qui deviendront acquis à mesure que les produits seront achetés et permettront au géant du cloud d’acquérir des actions au prix fixe de 161,26 dollars chacune.

L'action de Qualcomm, dont le siège se trouve à San Diego, en Californie, a progressé de plus de 4 %.

Cet accord est le dernier signe en date que les efforts de Qualcomm pour se diversifier au-delà des smartphones portent leurs fruits, alors que l’entreprise est confrontée à la perte éventuelle de son activité de modems pour l’ AAPL.O d’Apple, à la hausse des coûts des composants et à un affaiblissement de la demande de téléphones mobiles.

Qualcomm a passé l’année écoulée à courtiser les fournisseurs de services cloud en leur proposant des puces d’IA sur mesure et des technologies pour centres de données, alors que ceux-ci recherchent des alternatives aux processeurs d’

NVDA.O dominants de Nvidia.

Amazon rejoint ainsi Microsoft MSFT.O et Meta META.O parmi les clients soutenant cette initiative, dont Qualcomm espère qu’elle contribuera à porter le chiffre d’affaires des puces pour centres de données à 15 milliards de dollars d’ici 2029 .

"Cet accord correspond exactement au type d’évolution dont Qualcomm avait besoin pour rassurer le marché sur le fait que les ambitions élevées qu’elle s’est fixées en matière de centres de données pourraient bel et bien être atteintes", a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

Ce partenariat intervient quelques semaines après que Marvell Technology a conclu un accord similaire portant sur des puces d'IA sur mesure avec Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , accordant au géant technologique le droit d'acquérir une participation d'une valeur pouvant atteindre 12,2 milliards de dollars.

Dans le cadre de l’accord conclu mardi, Qualcomm et Amazon travailleront ensemble sur des puces destinées à l’inférence IA, un marché en forte croissance axé sur l’exécution de modèles d’IA entraînés, qui est devenu un terrain d’affrontement clé entre les entreprises de semi-conducteurs.

Parallèlement, l’activité d’Amazon dans le domaine des puces sur mesure a connu une croissance fulgurante cette année et est devenue un moteur de croissance pour sa division cloud. Elle a atteint un chiffre d’affaires annualisé de plus de 25 milliards de dollars à la fin du trimestre clos en juin.

Les deux entreprises développeront également des technologies de connectivité optique à haut débit, notamment des solutions pouvant atteindre 1,6 térabits par seconde, afin de répondre aux besoins croissants en bande passante des centres de données dédiés à l’IA.

"En intégrant à la fois la puissance de calcul et l’interconnexion optique, Qualcomm met en avant l’éventail des technologies de semi-conducteurs qu’elle est la seule à pouvoir apporter à l’infrastructure d’IA", a déclaré O’Donnell.

Dans le cadre de ce partenariat, Qualcomm prévoit d’étendre son utilisation des services et de l’infrastructure AWS pour les tâches de conception de puces, dans le but de raccourcir les cycles de développement.