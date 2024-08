Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: BPA augmenté d'un quart au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en augmentation de 26% à 2,65 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit un BPA en progression de 25% à 2,33 dollars, près de la borne haute de sa fourchette-cible.



Toujours en données ajustées, le fabricant de puces a vu son profit avant impôt s'accroitre de 25% à 3,03 milliards, pour des revenus en hausse de 11% à 9,39 milliards, avec en particulier par un bond de 87% des revenus automobiles du segment QCT.



Pointant aussi le lancement de ses solutions Snapdragon X pour PC marquant 'une étape significative dans sa transformation', Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 2,45 et 2,65 dollars, ainsi que des revenus entre 9,5 et 10,3 milliards pour le trimestre en cours.





Valeurs associées QUALCOMM 180,95 USD NASDAQ +8,39%