Qualcomm : BPA ajusté plus que doublé au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté plus que doublé (+118%) en comparaison annuelle à 2,51 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2020-21, soit 2,17 dollars par action, BPA dépassant le consensus de marché. Toujours en données non GAAP, le groupe californien de technologies sans fils a vu son profit opérationnel augmenter de 118% à 2,91 milliards de dollars, pour des revenus trimestriels en hausse de 63% à 8,23 milliards. Se disant 'bien placé alors que la 5G se développe' et qu'il 'étend sa feuille de route technologique coeur aux industries adjacentes', Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 1,55 et 1,75 dollar, ainsi que des revenus entre 7,2 et huit milliards pour le trimestre en cours.

Valeurs associées QUALCOMM NASDAQ -9.41%