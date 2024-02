Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Qualcomm: BPA accru de 16% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 16% à 3,1 milliards de dollars pour le premier trimestre de son exercice 2023-24, soit 2,75 dollars par action, un BPA largement au-dessus de sa fourchette-cible qui allait de 2,25 à 2,45 dollars.



Toujours en données non GAAP, le groupe de technologies sans fils a vu son profit opérationnel augmenter de 13% à 3,58 milliards de dollars, pour des revenus en croissance de 5% à 9,92 milliards, pour une fourchette-cible de 9,1 à 9,9 milliards.



Satisfait de ces chiffres supérieurs à ses prévisions d'il y a trois mois, Qualcomm indique anticiper un BPA ajusté entre 2,20 et 2,40 dollars, ainsi que des revenus entre 8,9 et 9,7 milliards pour son deuxième trimestre comptable.





