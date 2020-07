QUALCOMM : bons résultats et résolution d'un litige avec Huawei

(AOF) - Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm devrait progresser à Wall Street à la faveur de résultats supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, clos fin mars, le groupe a enregistré un bénéfice net de 845 millions de dollars, soit 74 cents par action contre respectivement 2,15 milliards et 1,75 dollar, un an auparavant. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 86 cents, soit 15 cents de mieux que le consensus Refinitiv.

Le chiffre d'affaires ajusté est stable à 4,89 milliards de dollars, ressortant aussi au dessus des attentes du marché de 4,81 milliards.

Autre bonne nouvelle, le groupe a résolu un litige avec Huawei et signé un nouvel accord de licence avec le groupe chinois. Ce règlement gonflera le bénéfice par action du groupe de 1,38 dollar et les revenus de 1,8 milliard au quatrième trimestre.

Sur cette période, Qualcomm cible un bénéfice par action ajusté entre 1,05 et 1,25 dollar et des ventes entre 5,5 et 6,3 milliards de dollars. Wall Street anticipe 1,09 dollar par action et 5,76 milliards de dollars de revenus.

