Qualcomm: augmentation du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Qualcomm annonce que son conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende trimestriel, le faisant ainsi passer de 0,80 à 0,85 dollar par action, une augmentation qui entrera en vigueur pour les versements prévus après le 21 mars.



'Nous demeurons déterminés à restituer le capital aux actionnaires par le biais d'une politique de redistribution de capitaux équilibrée, y compris une base de référence de rachats d'actions anti-dilutifs', explique son CEO Cristiano Amon.



Pour rappel, le groupe de technologies sans fils a dévoilé fin janvier un bénéfice net ajusté en hausse de 16% à 3,1 milliards de dollars pour le premier trimestre de son exercice 2023-24, soit 2,75 dollars par action.





