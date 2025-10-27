Qualcomm accélère le développement des centres de données avec de nouvelles puces d'IA lancées l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2)

Qualcomm QCOM.O a dévoilé lundi deux puces d'intelligence artificielle pour les centres de données, avec une disponibilité commerciale à partir de l'année prochaine, alors qu'il s'efforce de se diversifier au-delà des smartphones et de se développer sur le marché à croissance rapide de l'infrastructure d'intelligence artificielle.

Les actions de Qualcomm ont bondi de près de 15 % à la suite de cette annonce.

Les nouvelles puces, appelées AI200 et AI250, sont conçues pour améliorer la capacité de mémoire et exécuter des applications d'IA, ou inférence, et seront disponibles en 2026 et 2027, respectivement.

Les investissements mondiaux dans les puces d'IA ont grimpé en flèche, car les fournisseurs de cloud, les fabricants de puces et les entreprises s'empressent de construire des infrastructures capables de prendre en charge des modèles de langage complexes et volumineux, des chatbots et d'autres outils d'IA générative.

Les puces Nvidia NVDA.O sont toutefois à la base de l'essor actuel de l'IA.

Afin de renforcer son portefeuille d'IA, Qualcomm a accepté d'acheter Alphawave en juin, qui conçoit des technologies de semi-conducteurs pour les centres de données, pour environ 2,4 milliards de dollars.

En mai , Qualcomm a également déclaré qu'elle fabriquerait des unités de traitement central personnalisées pour les centres de données qui utilisent la technologie de Nvidia pour se connecter aux puces d'intelligence artificielle de l'entreprise.

Qualcomm a déclaré que les nouvelles puces prenaient en charge les cadres et outils d'intelligence artificielle courants, avec une assistance logicielle avancée, et a ajouté qu'elles réduiraient le coût total de possession pour les entreprises.

La société basée à San Diego a également dévoilé des cartes accélératrices et des racks basés sur les nouvelles puces.

Au début du mois, , Intel a annoncé une nouvelle puce d'intelligence artificielle appelée Crescent Island pour les centres de données, qu'elle prévoit de lancer l'année prochaine.