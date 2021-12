Qualcomm a dévoilé sa nouvelle puce haut de gamme, Snapdragon 8 Gen 1

(AOF) - Qualcomm Technologies, a présenté, lors de son annuel Snapdragon Tech Summit, sa dernière plateforme mobile 5G haut de gamme, Snapdragon 8 Gen 1. Selon le groupe technologique américain, cette nouvelle puce " ouvre la voie à une nouvelle ère de technologie mobile haut de gamme équipée de technologies de pointe en matière de 5G, d'IA, de jeux, d'appareil photo de Wi-Fi et de Bluetooth pour transformer la prochaine génération de smartphones haut de gamme ".

Snapdragon 8 Gen 1 sera adopté par les équipementiers et les marques mondiales, notamment Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, Sharp, Sony Corporation, vivo, Xiaomi et ZTE, avec des appareils commerciaux attendus d'ici la fin de 2021.

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.