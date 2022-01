Quaero Capital se renforce avec l’arrivée d’une nouvelle Responsable du Développement senior

(AOF) - Le gérant d’actifs Quaero Capital accueille en ce début d’année Hélène-Charlotte Pisarska. Aux côtés de Stéphane de Buhren, Directeur Général Délégué, elle sera chargée du développement commercial, en particulier de la gamme des fonds UCITS et de la gestion multi-assets. « Avec plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de l’asset management, elle apporte à Quaero Capital une expertise et un dynamisme précieux pour structurer sa croissance », a expliqué la société.