Quaero Capital renforce son pôle immobilier

(AOF) - Quaero Capital accueille Alexandre Renault au poste de Responsable de l'Asset Management Immobilier et Margaux Cugura en tant que Fund Manager Immobilier pour accompagner le développement de son activité immobilière. Le gérant d'actifs, qui gère aujourd'hui 3 milliards d'euros pour le compte de grands clients institutionnels européens, ambitionne la création de nouveaux fonds dès 2023 afin d'atteindre 500 millions d'euros sous gestion à horizon 2025 pour son pôle Immobilier, qui compte déjà 2 OPPCI (Foncière Quaero I et Educatio, récemment labellisé ISR).

