Quaero Capital renforce son équipe de gestion dédiée aux énergies propres et à la neutralité carbone

Olivier Ken possède 22 années d'expérience dans le secteur financier. Après avoir débuté sa carrière chez Jefferies & Company comme vendeur institutionnel, il rejoint en 2010 la Financière de Champlain en tant que gérant de fonds, puis entre chez Ecofi Investissements en 2016 en qualité de gérant actions globales. Spécialiste de l'investissement durable, il a un DEA en Finance de l'Université Paris X Nanterre et est membre de la Société Française des Analystes Financiers.

(AOF) - Quaero Capital a recruté Olivier Ken en qualité de gérant de portefeuille. Basé à Paris, il rejoint Martina Turner, gérante du fonds Quaero Capital Funds (Lux) – Accessible Clean Energy et assurera la gestion d’une nouvelle stratégie dédiée à la transition vers une économie neutre en émission carbone. Avant de rejoindre le gestionnaire d'actifs, Olivier Ken était gérant de fonds chez Ecofi Investissements.

